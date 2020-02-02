الكويت تبحث مع أمين التعاون الاسلامي الاجتماع العاجل بشأن خطة ترامب للسلام

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جدول أعمال الاجتماع الطارئ بشأن خطة السلام الأمريكية المقرر عقده غدا الاثنينبمقر المنظمة، والاستعدادات والتحضيرات القائمة له، وفقاً لـ أ ش أ.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم الأحد، على هامش الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.
يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور كل من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبدالله الهين، وقنصل الكويت في جدة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي الوزير المفوض وائل يوسف العنزي.
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