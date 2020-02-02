بعد حكم الإخوان مصر- تونس عنف وسرقة وتخريب

شهدت تونس في الفترة الأخيرة حالات سطو وتخريب في البلاد، ما يجعلنا نتذكر الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمين مصر، منها السرقة وأعمال العنف في الأماكن العامة وعربات "المترو"، وتخريب المنشأت العامة والممتلكات، وغياب الأمن، الأمر الذي جعل البرلمان التونسي يطالب بمسائلة وزير الداخلية.

وترصد بوابة الوفد خلال التقرير التالي أبرز تلك الحوادث وأعمال الشغب التي شهدتها تونس في الفترة الأخيرة.

الاتحاد الإفريقي يحرم تونس من تنظيم أي بطولة لكرة اليد لمدة 4 سنوات.

ناقش الاتحاد الإفريقي الأحداث التي جرت في مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا لبطولة اليد، بعد أن قام المشجعين التونسيين بإلقاء الزجاجات الفارغة علي لاعبي المنتخب المصري وإعتداء احد

المشجعين علي لاعب المنتخب المصري "عمر الوكيل".

خطف وسطو واغتيال في تونس

شهدت تونس قيام مجموعة مسلحة مكونة من 12 عنصرًا بعملية سطو وتهديد ومهاجمة عائلة واحتجاز أفرادها والإستيلاء علي سيارتهم التي قاموا باستخدامها فيما بعد في عملة سطو علي بنك وقاموا بترويع موظفيه وتخريب كاميرات المراقبة وتعطيلها وسرقتهم مبلغ 320 ألف دينار تونسي.

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تحرش ضد النساء التونسيات في الشوارع والأماكن العامة دون رقيب

أطلقت مجموعة من الجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأه حملة وطنية كبري لرفض العنف والتضامن مع ضحايا التحرش، واصفة الدولة بأنها "تخلت عن دورها في حماية

المرأة"، ومراقبة سير العدالة وتطبيق القانون علي المتحرشين، وتبين المؤشرات الصادرة عن وزارة المرأة، أن ما يقارب من 50% من النساء في تونس قد تعرضن للتحرش والعنف الجنسي، وأغلب هذه النسبة كان في الأماكن العامة ووسائل النقل العمومي وأماكن العمل من طرف زملائهن.

تخاذل مؤسسات الدولة عن حماية المواطنيين التونسيين

فسر البعض بتكرار حوادث السطو والسرقة وأيضا التحرش وارتفاع معدلاتها إلي ضعف السلطة وتراخيها عن مواجهة تلك السلوكيات الغير قانونية، وأن فترة الإنتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس من بعد الفترة اتسمت بتغليب السياسة والإقتصاد علي حساب الأمن والشارع التونسي.

البرلمان التونسي يطالب بمسائلة وزير الداخلية

قررت لجنة الأمن والدفاع القومي بالبرلمان التونسي جلسة لسماع رد وزير الداخلية هشام الفوراتي والمسؤولين بوزراة الداخلية للوقوف علي حقيقة الوضع الأمني وكيفية تعامل أجهزة الوزارة مع حالات العنف المنشرة والتحرش بالمرأة وحوادث السطو والسرقة في الأماكن العامة.