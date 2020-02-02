واشنطن توسّع أكبر قاعدتين لها في سوريا

ذكرت وكالة "الأناضول" أمس السبت، أن القوات الأمريكية شرعت في توسيع أكبر قاعدتين لها في سوريا، في حقل العمر النفطي بدير الزور، وفي تل بيدر شمال غرب الحسكة.
وحسب مصادر محلية، فإن القوات الأمريكية تجري عملية توسعة القاعدتين بالتعاونمع الوحدات الكردية التي تسيطر على المنطقة.
وكان الجيش الأمريكي قد أرسل في الفترة الأخيرة الكثير من التجهيزات العسكرية واللوجستية عن طريق العراق، تمهيدا لتوسيع قواعده في مناطق تواجد آبار النفط
جدير بالذكر، أن القوات الأمريكية تنتشر في 11 قاعدة ونقطة عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية في الحسكة، والرقة، ودير الزور، شمال شرقي سوريا.
وفي وقت سابق، أعلن جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أنه لا توجد لدى بلاده أي خطط لسحب قواتها من سوريا عمّا قريب.
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