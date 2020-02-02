العاهل الأردني يؤكد ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفقاً لروسيا اليوم.
وورد في بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، أن عبد الله الثاني "جدد التأكيد علىموقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي بنود "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتؤكد صفقة ترامب على "حق إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها، وضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية".
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