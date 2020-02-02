باريس تتحفظ على خطة ترامب للسلام وتشدد على حل الدولتين

عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأحد، عن "تحفظات" بلاده حيال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة "دولتين حقيقيتين".

وقال في مقابلة تلفزيونية "هناك إطار هو القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وهناك هدف وهو وجود دولتين يسود أمن بينهما وبحدود معترف بها دوليا، دولتان حقيقيتان مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة".

وأضاف "ثم هناك منهجية وهي التفاوض. وفي الوضع الحالي المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آليا بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع".

وقال إن فرنسا تؤيد نقاشا في الأمم المتحدة كما يطلب الفلسطينيون، مضيفاً "نقول نعم لنقاش في مجلس الأمن الدولي".

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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن السبت أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن للدعوة إلى مؤتمر دولي بهدف إعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل برعاية اللجنة الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.