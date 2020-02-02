السعودية تعلق رحلاتها إلى جوانزو الصينية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وجوانزو في جمهورية الصين الشعبية، بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت "السعودية" أنه بإمكان ضيوفها ممن لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة تذاكرهم بدون أي رسوم.
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