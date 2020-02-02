رئيس وزراء العراق الجديد يتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي، في كلمة له مساء السبت بعد تكليفه رسمياً، بتشكيل حكومة عراقية بعيدة عن المحاصصة.

ودعا علاوي لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالباً باستمرار التظاهرات السلمية في العراق وحماية المتظاهرين ومعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين.

وشدد علاوي على أنه لن يسمح «بتحويل العراق لساحة صراع إقليمي لتصفية الحسابات».

وفي وقت سابق، نقلت وكالة العراقية نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق، محمد توفيق علاوي (65 عاماً) بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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