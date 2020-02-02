كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبون: الجزائر ستضع وديعة بقيمة 150 مليون دولار في المركزي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيّد بثته الرئاسة التونسية على الإنترنت، أن "الجزائر سقوم بوضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي".

وقال الرئيس الجزائري، خلال المؤتمر الصحفي: "في ظل الصعوبات الاقتصادية، قررنًا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار، واتفقنا على تسهيل دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع".

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هذا وتواجه تونس عبء دين عام ضخمًا في حين أن جارتها الجزائر، وهي مصدر رئيسي للطاقة تحاول خفض العجز الحكومي لديها بعد تراجع إيرادات النفط والغاز بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس التونسي للجزائر منذ انتخابه في أكتوبر، وانتخب تبون رئيسًا للجزائر في ديسمبر في انتخابات عارضتها حركة احتجاج ضخمة، وتشعر كل من تونس والجزائر بقلق من تصاعد الصراع في ليبيا المجاورة في الأشهر الأخيرة.

وذكر تبون: أن "هناك تطابق تام في المواقف بين تونس والجزائر بخصوص ليبيا، تونس والجزائر تريد أن يكون الحل بلقاءات في تونس أو الجزائر لبدء مرحلة جديدة في ليبيا ببناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات".