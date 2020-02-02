كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تعلن مقتل منفذ الهجوم الإرهابي في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شرطة المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم إصابة شخصين في هجوم "إرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق بمنطقة سكنية جنوبي العاصمة لندن، وأكدت الشرطة على مقتل المهاجم.

وقالت الشرطة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعتقد أن هناك جريحين، ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".

وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلا، في حادث رجحت السلطات أن يكون ذا علاقة بالإرهاب، وأعلنت السلطات إجراء تحقيق لتحديد طبيعة الهجوم.

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وقتل شخصان، في شهر نوفمبر الماضي، بعدما قام رجل مسلح بمهاجمة عدد من المارة بسكين عند جسر العاصمة لندن.

وخلال الاعتداء الدامي، قتلت الشرطة الرجل المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة "زائفة"، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وكان جسر لندن مسرحًا لهجوم في شهر يونيو عام 2017، عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة، ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

وفي أواخر العام الماضي، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.