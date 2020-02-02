كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تبون: يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، إنه "يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا، ومنع تدفق الأسلحة إليها"، حسبما نقبت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأعلن الرئيس الجزائري، أنه سيجري زيارة إلى تونس قريبًا، موضحاً أن بين بلاده وتونس "تطابقا في وجهات النظر في كافة القضايا التي تم التباحث بشأنها".
كما شدد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن "أمن واستقرار تونس يعني أمن واستقرار الجزائر"، مضيفاً إن بلاده مستعدة "لمساعدة الشقيقة تونس في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا"؛ حيث تقرر إيداع 150 مليون دولار بالبنك المركزي التونسي.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي على وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين، لافتا إلى ضرورة البحث عن "أدوات جديدة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين".
وكشف الرئيسان الجزائري والتونسي عن تقديم مقترح للمجموعة الدولية من أجل استضافة جولات مفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا.