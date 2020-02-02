كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تبون: يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، إنه "يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا، ومنع تدفق الأسلحة إليها"، حسبما نقبت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأعلن الرئيس الجزائري، أنه سيجري زيارة إلى تونس قريبًا، موضحاً أن بين بلاده وتونس "تطابقا في وجهات النظر في كافة القضايا التي تم التباحث بشأنها".

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