كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين بغارات سورية وروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 9 مدنيين بغارات سورية وروسية على شمال غرب البلاد.

هذا واستمرت طائرات النظام والروس، في قصفها المكثف على ريف إدلب وأوقعت المزيد من الضحايا المدنيين، وذلك في سياق السياسة الممنهجة لتهجير الأهالي.

ورصد المرصد السوري ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية نتيجة القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس على ريفي حلب وإدلب إلى 9 ضحايا، وهم: 7 من عائلة واحدة، بينهم مواطنة، جراء قصف جوي على بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي، ومواطنة جراء غارات روسية على مدينة الأتارب، وطفل إثر استهداف طائرات النظام الحربية لأطراف مدينة بنش شرق إدلب، فيما لا يزال تعداد الضحايا مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

واستهدفت طائرات النظام بغارات جوية مكثفة مناطق في كفرسجنة ومعرة حرمة ومعرزيتا وجبالا بريف إدلب الجنوبي وذلك في وقت سابق بعد ظهر اليوم، فيما تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور عدة جنوب وغرب مدينة حلب، وبمحاور أخرى في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بين الفصائل ومجموعات مسلحة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع مزيد من القتلى والجرحى بين الجانبين.