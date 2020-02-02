كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإرياني" ينفي إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء اليوم الأحد، أنه نفي إجراء محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ننفي جملة وتفصيلا الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادة محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع الحوثيين".

وتابع الإرياني: أن "الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع الميلشيا الحوثية، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث".

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واعتبر الإرياني أن الهدف من الترويج للقاءات "اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية".

كما لفت الوزير اليمني، إلى "أن جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميلشيا، لديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها الميلشيا جيدا".

وكانت وسائل إعلام معروفة بقربها من جماعة "الحوثيين" الإنقلابية، قد ذكرت في وقت سابق، أن وفدا يمثل قيادة محافظة مأرب وصل إلى صنعاء للقاء "الحوثيين" والتفاوض بعد اقتراب الجماعة من مركز محافظة مأرب.