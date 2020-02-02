عدن.. استئناف حملة ضبط الدراجات النارية بالشيخ عثمان 

الأحد 2 فبراير 2020

استأنفت قرأت الحزام الأمني، صباح اليوم الأحد، حملة ضبط الدراجات النارية بالشيخ عثمان بالعاصمة عدن.



وفي التفاصيل، نفذت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن، صباح اليوم، حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية التي عادت مجددا للحركة في مختلف الأحياء السكنية بالشيخ عثمان.

وضبطت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن, منذ صباح يوم اليوم, مايقارب (60) دراجة نارية لم تلتزم بقرار الأجهزة الأمنية في عدن بمنع الدراجات النارية.

وصرح النقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن بأن هذه الحملة تأتي استمرارا للحملة الأمنية لضبط الدراجات النارية بعدن, والتي انطلقت مطلع الشهر الماضي, حيث تم ضبط عدد (60) دراجة نارية حتى هذه اللحظة.

وأكد "المشرقي" انه الحملة الأمنية مستمرة حتى نقوم بضبط ماتبقى من الدراجات النارية التي ما زالت تتجول في شوارع المدينة, متجاهلة القرار الأمني لمنع الدراجات النارية بعموم مديريات العاصمة عدن.

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وأشاد "المشرقي" قائد القطاع الثامن حزام أمني بقيادة وأفراد الحزام الأمني بالشيخ عثمان، الذين بذلوا جهود كبيرة في إنجاح هذه الحملة، وتثبيت الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون بالمديرية.