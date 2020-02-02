المهرة.. تدشين دورة تدريبية في الحاسب الآلي لموظفي المكاتب الحكومية بحصوين 

الأحد 2 فبراير 2020

دشنت وكيل محافطة المهرة المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة محمد باكريت صباح اليوم الدورة التدريبية في الحاسب الآلي لموظفي المكاتب الحكومية بمديرية حصوين التي تقيمها الإدارة العامة للبحوث و التدريب بالمحافظة بالشراكة مع مؤسسة فينا خير وصندوق التطوير ومركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم و التكنولوجيا برعاية محافظ المحافظ الشيخ راجح باكريت.



وفي حفل التدشين الذي حضره - مدير عام الإدارة العامة للبحوث و التدريب الأستاذ محمد شملان - عبرت الأستاذة خديجة باكريت عن سعادتها البالغة بافتتاحها هذه الدورة في مديرية حصوين. ،مشيرة إلى ضرورة التركيز على الحاسب الآلي لما يمثله من أهمية بالغة في حياتنا المعاصرة.

وشددت على ضرورة الالتزام من قبل المشاركين لضمان أقصى استفادة من الدورة و تطبيق ما اكتسبوا من مهارات في واقعهم العملي و تطوير قدراتهم و كفاءاتهم.

من جانبه، رحب الأستاذ أحمد عبدالله نوفع رئيس لجنة الخدمات بالمديرية بالاستاذ خديجة باكريت، معربا عن شكره للإدارة العامة للبحوث لاقامتها مثل هذه الدورات التي تسهم بفاعلية في رفع كفاءة الأداء الوظيفي لمنتسبي الدوائر الرسمية بالمديرية.

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وقال إن السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ ياسر عبدالله الاسد مدير عام المديرية مستعدة لتسهيل الصعوبات لما من شانه نجاح الدورة و تحقيق الاهداف المرجوة منها.

و نوه الاستاذ محمد شملان مدير الإدارة العامة للبحوث و التدريب في كلمته إلى ضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج لما له أهمية كبيرة في تسهيل العمل اليومي في المكاتب الحكومية و المدارس وحفظ البيانات و الارشفة الاحترافية ، مشيدا بدور السلطة بالمديرية و تسخيرهم كافة الامكانيات و الحرص الذي أبدوه على إنجاح الدورة.

و في ختام الحفل قام الأستاذ مفيد العريقي مدير مركز الاستشارات و التنمية ( المدرب ) باستعراض موجز لأهم محاور البرنامج التدريبي ، موضحا ان هذه المحاور تتلخص في فهم أساسيات الحاسوب بشكل عام و أن البرنامج سينفذ خلال عشرين يوما و سيستفيد منه 30 مشاركا من مختلف المكاتب التنفيذية.

وقد أبدى العريقي استعداده لبذل أقصى جهوده في سبيل اكساب المشاركين في البرنامج كافة المهارات ليتمكنوا من استخدام الحاسوب بكل سهولة و يسر .

حضر حفل التدشين عدد من المدراء و موظفي المكاتب التنفيذية بالمديرية.