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شرطة ألمانيا تخلي محطة لتوليد الطاقة بعدما احتلها ناشطون

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بدأت الشرطة الألمانية في إخلاء موقع احتجاج بمحطة للطاقة في ولاية شمال الراين فيستفاليا بعد أن احتل نشطاء المبنى في وقت سابق من اليوم الأحد.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن السلطات دعت المتظاهرين إلى مغادرة محطة "داتلن 4" لتوليد الطاقة من الفحم، وامتثل الكثيرون لذلك طواعية. وتقوم الشرطة حاليا بالحصول على تفاصيل بشأن المتظاهرين.

واتهمت شركة "يونيبار" ، التي تمتلك محطة توليد الكهرباء الجديدة ، المتظاهرين بالتعدي على ممتلكات الغير.

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