قوة امنية تصد هجوما لداعش على مخيم للاجئين في نينوى

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين من تنظيم داعشي شنّوا، اليوم، هجوماً على الطّرف الجنوبيّ من مخيّم الشّهيد رستم جودي للّاجئين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وأوضح المصدر، ان قوة امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي تصدت للهجوم الذي استمر نحو ساعة قُتِل خلالها اثنان من مسلحي داعش.



واشار المصدر الامني، الى أُصابة أحد الرّعاة من أهالي المخيّم بجروح نتيجة الاشتباكات.