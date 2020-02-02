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أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على فلكة الاحرار في كربلاء

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أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الأحد، بأن أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على فلكة الاحرار.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أصحاب القبعات الزرق توجهوا إلى فلكة الاحرار في محافظة كربلاء في محاولة للسيطرة عليها".

وأضاف أن "المتظاهرين في المحافظة رددوا هتافات ( برا برا) في محاولة لإبعادهم".

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