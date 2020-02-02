أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على فلكة الاحرار في كربلاء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أصحاب القبعات الزرق توجهوا إلى فلكة الاحرار في محافظة كربلاء في محاولة للسيطرة عليها".

وأضاف أن "المتظاهرين في المحافظة رددوا هتافات ( برا برا) في محاولة لإبعادهم".

