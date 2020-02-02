رئيس منبئين جويين: موجة برد تجتاح العراق السبت المقبل

توقع مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، أن يشهد يوم السبت المقبل موجة برد تجتاح العراق. وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، في حديث لـ الخليج 365، إن الاسبوع المقبل السبت الثامن من شباط سيشهد موجة برد تجتاح العراق بعد منخفض جوي جبهوي عميق يسبب تساقط الأمطار والثلوج شمال البلاد يوم الجمعة ٧ شباط.



واشار الى أن طقس الاثنين سيكون صحوا مع ظهور قطع متفرقة من الغيوم، موضحا أن الرياح تتحول مساء الثلاثاء ٤ شباط إلى جنوبية شرقية حيث يبدأ تأثير منخفض جوي من البحر المتوسط ويتعمق الجمعه ٧ شباط ويكون جبهويا بسبب تفدم كتلة هوائية باردة حيث بداية تأثير مرتفع جوي من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة.



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