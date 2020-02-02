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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 15 مصابًا بـ«كورونا» في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365
ارتفعت حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 15 شخصًا في هونج كونج بعد تأكيد السلطات ظهور حالة أخرى مصابة بالمدينة.
وقالت وزارة الصحة في هونج كونج في بيان اليوم الأحد، إن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هي امرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس في هونج كونج، وأنها ترقد في الحجر الصحي في حالة صحية مستقرة.
و أضاف بيان وزارة الصحة " أنه وفقًا للمعلومات، فإنها لم تسافر قط وتقيم بصورة أساسية في المنزل خلال فترة حضانة الفيروس ".
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