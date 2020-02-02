ما حقيقة وصول فيروس كورونا إلى الكويت؟‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

نفت وزارة الصحة الكويتية، يوم الأحد، وجود أي إصابة بفيروس ”كورونا“ الجديد على أراضي البلاد، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو وصور لتمرين تجريبي داخل مستشفى الجهراء؛ للتأكد من جاهزية المستشفيات.



وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ إنها ”لم ترصد أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى اللحظة، وما تم تناقله من صور ومقاطع مرئية من مستشفى الجهراء، تعود لتمرين تجريبي أجري في المستشفى“.

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وأرفقت وزارة الصحة بيانها بمقطع فيديو للتمرين التجريبي، الذي قام به أطباء وممرضون في المستشفى؛ للتأكد من جاهزية المستشفى.

واتخذت الكويت عدة إجراءات احترازية لمنع وصول الفيروس إليها، حيث يعيش في الدولة 4 ملايين نسمة، غالبيتهم من العمال الوافدين، وسط تأكيدات رسمية متتابعة بعدم وجود أي إصابة بهذا الفيروس حتى الآن.

ومن بين تلك الإجراءات، فحص القادمين في مطار الكويت بالكاميرات الحرارية، وحظر دخول كل من يحمل جنسيتي الصين وهونغ كونغ، وكان متواجدا فيهما من جميع الجنسيات خلال الأسبوعين الماضيين إلى البلاد.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس ”كورونا“ حتى الآن إلى 304 أشخاص جميعهم في الصين، كما أصاب الآلاف منذ ظهوره في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية، لينتشر بعدها في عدة دول.