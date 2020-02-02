شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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