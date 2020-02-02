الصين تخصص 173 مليار دولار لمواجهة فيروس ”كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، إنه سيخصص مبلغ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار)؛ بهدف مواجهة تبعات فيروس ”كورونا الجديد“، الآخذ بالتفشي في البلاد وخارجها.

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وذكر البنك في بيان، أن البدء بصرف المبلغ سيبدأ اعتبارا من الإثنين؛ بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية (اليوان من جهة)، وتوفير سيولة كافية بالنقد الأجنبي، من جهة أخرى.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية الصينية، إنها خصصت بالتعاون مع لجنة الصحة في البلاد، نحو 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار)؛ للمساعدة في احتواء تفشي ”كورونا“.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس ”كورونا الجديد“ ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس المميت بحياة 45 شخصا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجلت 2590 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14380 حالة داخل الصين.