قرار رسمي.. الأردن يمنع الصينيين من الدخول إلى أراضيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية قرارا بمنع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول أراضي المملكة الأردنية، وذلك على خلفية المخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

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وذكرت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان اليوم الأحد: "قرر وزير الداخلية، سلامة حماد، عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية، ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين، من دخول الأراضي الأردنية".

وأوضح البيان أن هذا القرار "يأتي لغايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى أراضي المملكة".

وأجلت الأردن، أمس السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة "ووهان" الصينية، بعد تفشي المرض في المدينة، وخوفا على الطلاب، وذلك بتوجيه من الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن.

وحطت الطائرة الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي، صباح السبت، قادمة من الصين، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا.