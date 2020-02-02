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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قلق بجنوب فرنسا بعد عزل 180 مواطنًا قادمًا من «ووهان» الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365
وصل نحو 180 مواطنًا فرنسيًا في بلدية «كاري لو رويه»، الواقعة بالقرب من مدينة «مارسيليا» جنوبي البلاد، قادمين من مدينة «ووهان» الصينية؛ حيث يقضون حاليًا مرحلة العزل الصحي لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن المواطنين الفرنسيين يعيشون في معسكر تحت حراسة أمنية مشددة، حيث يصرح لهم بالتجول داخله مع ارتداء أقنعة الوجه الطبية للوقاية من الإصابة بـ«كورونا».
من جانبه، قال جان مونتانياك، عمدة «كاري لو رويه»: إن هناك حالة من القلق بين المواطنين القاطنين في بعض الأماكن الواقعة بالقرب من المعسكر.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن طائرة ثانية تنقل عددا من الرعايا الفرنسيين في طريق عودتها إلى العاصمة "باريس".
يذكر أن الطائرة الأولى القادمة من "ووهان" وصلت يوم الجمعة الماضي إلى قاعدة "إيستر" العسكرية، جنوبي فرنسا، وعلى متنها نحو 200 مواطن فرنسي.
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