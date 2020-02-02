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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل فلسطيني: بيان الجامعة العربية إيجابي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365
قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إن البيان الختامي لوزراء خارجية الدول العربية الصادر عن الجامعة العربية برفض ومقاطعة رؤية الإدارة الأمريكية للتسوية، إيجابي ويُبنى عليه في خطوات أخرى تجاه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكلٍ من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اتساع دائرة المقاطعة والرفض العربي والإسلامي والدولي لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يفقدها مضمونها، وتصبح وكأنها حبر على ورق دون أن يكون لها قبول أو تأثير على الأرض، وهذا يتطلب جهد فلسطيني مضاعف واتصالات دولية مكثفة لحشد الرأي العام الدولي لمناصرة الحق الفلسطيني الذي أقرته الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بقراري 242 و338 الصادرين عن الأمم المتحدة والتي تعطي الحق للفلسطينيين في إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عمر إلى أن هذا أيضًا يتطلب مزيدا من الصمود لدى الشعب الفلسطيني وقيادته وخاصة في ظل إعلان القيادة الفلسطينية بوقف كافة أشكال الاتصال بينها وبين الإدارة الأمريكية وأيضا الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل والولايات المتحدة سوف تلجأ للمضايقة على الشعب الفلسطيني للضغط عليه للموافقة على صفقة ترامب للتسوية.
وأوضح عمر أن أي تراجع من قبل الجانب الفلسطيني تجاه القرارات التي اتخذت سيفقد الموقف الفلسطيني قوته وسيجعل الاحتلال يتمادى اكثر في سياسته التوسعية وسيفرض وقائع جديدة على الأرض تتعلق بتنفيذ الصفقة من جانب الإسرائيليين دون الاكتراث لأي من المواقف العربية أو الدولية.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينت قد اتخذ قرار بدءا من اليوم بوقف استيراد المنتوجات الفلسطينية من الضفة الغربية إلى إسرائيل للضغط على الجانب الفلسطيني بعد الخطوات التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تشمل وقف الاتصالات الامنية.
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