وصول طائرة تقل 250 فرنسيًا وأوروبيًا من «ووهان» إلى فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

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وصلت طائرة تقل 250 فرنسيًا وأوروبيًا قادمة من مدينة "ووهان" الصينية اليوم الأحد، إلى قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال أدريان تاكي وزير الدولة لشئون حماية الطفل للصحفيين: "إنه سيتم وضع نحو 65 فرنسيًا في الحجر الصحي، سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد، أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس أون بروفانس".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، إن الطائرة تقل مواطني 30 بلدًا، مضيفًا أن المواطنين غير الفرنسيين سيسافرون إلى أوطانهم.