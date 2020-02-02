شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات وموريتانيا توقعان عددا من اتفاقيات التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع موريتانيا.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا.. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".

وأعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية-الأفريقية بوجه عام، والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وشمل اللقاء مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، مذكرة تفاهم بين حكومتي الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات.

وتبادل مذكرة التفاهم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن والتوثيق الخارجي الموريتاني، تبادلها علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتضمنت المراسم أيضا تبادل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني والعسكري، تبادلها محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج ومذكرة تفاهم بين حكومتي الإمارات وموريتانيا للتعاون في مجال التعليم تبادلها حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما وقعا مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تبادلها حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولى والموريتانيين في الخارج.

وشملت المذكرات والاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تبادلها محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج.

وتضمن اللقاء أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة في موريتانيا لتمويل برنامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبادلها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعبدالعزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة.