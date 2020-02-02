شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة عدد من الصحفيين أثناء تغطية الأحداث بحلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 الخليج 365 أُصيب عدد من الصحفيين، اليوم الأحد، أثناء تغطية عمليات الجيش السوري في محيط حلب.

Advertisements ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد أصيب عدة صحفيين بجروح بينما كانوا يغطون تقدم الجيش السوري في منطقة القراصي بالقرب من مدينة حلب. ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى حول تفاصيل الحادثة، ولأي جهة يعمل الصحفيون. ونقلت بعض صفحات موقع "فيسبوك" أن مراسلة قناة "سما"، كنانة علوش، تعرضت لإصابة طفيفة جراء استهداف المجموعات الإرهابية فريق القناة بصاروخ تاو، في ريف حلب الجنوبي. ووفقا لمراسل وكالة أنباء سانا السورية، فقد أصيب مصور قناة "العالم" إبراهيم كحيل ومصور قناة "الكوثر" صهيب باستهداف الإرهابيين لهما خلال تغطيتهما عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

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