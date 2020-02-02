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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا ترسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، بأن الجيش التركي أرسل أمس تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وذكرت أن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا. وأضاف أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا. يأتي هذا وسط استمرار تقدم القوات الحكومية السورية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في إدلب وحلب. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم روسيا الأسبوع الماضي بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء العنف في سوريا، وخاصة في إدلب. وأضاف أن "صبر تركيا ينفد فيما يتعلق بقصف إدلب، وستفعل ما نراه ضرورياً، إذا ما لم توقف روسيا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية السورية على إدلب".
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