الصين تغلق مدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة لإغلاق مدينة ونجو التي يقطنها تسعة ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للصين، في أول حالة تمتد فيها تدابير الحجر الصحي إلى خارج مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. وتشمل الإجراءات غلق الطرق وفرض قيود على حركة السكان، وفقاً لبيان أصدرته حكومة ونجو. ولن يُسمح للعائلات سوى بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل كل يومين لشراء الضروريات. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة. فيما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الأحد، بأن الجيش يعتزم إرسال أطقم طبية من القوات المسلحة، يقدر عدد أفرادها بـ 1400، لعلاج مصابي فيروس كورونا المتواجدين بمستشفى تم إقامته مؤخراً بمدينة ووهان، حيث مركز انتشار الفيروس. وذكرت الوكالة الرسمية أنه بداية من هذا الأسبوع، سيتم إرسال أفراد من الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لـ"جيش التحرير الشعبي" إلى مستشفى هوشنشان الذي سيتم تخصيصه لعلاج مصابي الفيروس. كما تم إرسال خبراء متخصصين في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها إلى المستشفى، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بألف سرير. وظهر فيروس كورونا لأول مرة بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن ينتشر في أنحاء الصين والخارج في يناير (كانون الثاني)، وهناك 14 مدينة خاضعة للإغلاق في هوبي.

