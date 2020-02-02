الجزائر تجلي رعاياها من ووهان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

شرعت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، في إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا. وقالت السلطات الجزائرية إنها أرسلت اليوم طائرة خاصة تضم طاقماً طبياً متخصصاً لإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصاً ومعظمهم طلاب. ووجه عدد من الجزائريين المقيمين في الصين ومدينة ووهان نداء مستعجلاً للمطالبة بإعادتهم للجزائر، بعد تأزم الوضع إثر انتشار فيروس كورونا. على الصعيد نفسه، أعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز، كمساعدة لمواجهة فيروس "كورونا". وحسب بيان صادر عن الرئاسة، تدخل الهبة المقدمة من الجزائر في إطار الاستنفار الذي يشهده العالم والصين بشكل خاص لمواجهة الفيروس القاتل، حيث تصل المساعدات لمقاطعة هوبي الصينية.

