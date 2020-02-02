البحرية التونسية تنقذ 43 مهاجراً غير شرعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
أنقذت وحدات من البحرية التونسية 43 مهاجراً تونسياً من الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية مساء أمس السبت، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التونسية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المهاجرين تاهوا في عرض البحر بعد أن تعطل مركبهم على بعد 60 كيلومتراً من سواحل جزيرة قرقنة. وتدخلت الوحدات البحرية لإنقاذ 43 مهاجراً غير شرعي من بينهم 24 رجلاً وتسع نساء ورضيع، وفق بيان الوزارة. وأفادت بأن المهاجرين أبحروا السبت من سواحل جرجيس في الجنوب، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية. وجزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس جنوب شرق العاصمة، تمثل منصة رئيسية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أقرب نقطة من جزيرة صقلية الايطالية. وكانت سواحل قرقنة شهدت في يونيو (حزيران) 2018 حادث غرق مركب ما أدى إلى وفاة أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي، في أسوأ كارثة تشهدها الجزيرة.
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