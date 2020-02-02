مصر.. 8 سلع قلّصت فاتورة الاستيراد خلال 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالقاهرة، أهم السلع التي قادت فاتورة الواردات للتراجع بنهاية 2019 لتسجل 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 6.36 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 16.1%، وتمثلت أهم تلك السلع فى الآتي:



1. بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول لـ 409.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 517 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 20.8%.

2. بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 205.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 375.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 45.2%.

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3. سجلت الواردات من سيارات ركوب تراجعًا لـ 198.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 275.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 27.9%.

4. تراجعت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة لـ 192.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 220.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 12.7%.

5. انخفضت قيمة الواردات من مواد بلاستيكية بأشكالها الأولية لـ 187.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 229 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 18.2%.

6. انخفضت قيمة الواردات من لحوم لـ 140.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 185.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 24.3%.

7. سجلت الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 107.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 125.9 مليون دولار خلال نوفمبر 2018 بنسبة انخفاض قدرها 16.3%.

8. بلغت قيمة الواردات من أجزاء سيارات 71.2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 87.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبه انخفاض قدرها 18.4%.