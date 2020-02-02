اخبار العالم

إفلاس 10 شركات تركية جديدة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفلاس 10 شركات تركية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

إفلاس 10 شركات تركية جديدة

الخليج 365

كشفت صحيفة "زمان" التركية عن إفلاس 10 شركات في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها حتى الآن.

Advertisements

وقالت إنه على الرغم من تصريحات حزب العدالة والتنمية الحاكم والحكومة حول تحسن الأوضاع الاقتصادية إلا أن هذه التصريحات غير مترجمة على أرض الواقع، في ظل استمرار تقارير سعي الشركات لإعلان إفلاسها.

وتابعت أن الشركات هي قرنفل للأغذية، ومرتي (Merty) للطاقة والنفط وإيبروماك (Epromak) الصناعية وA Beton وخدمات الإنتاج الالكتروني وتورانهان للإنشاء وأماكشيلار للغذاء والزراعة وأونام للتنجيد وليسا للغذاء والعلف وشركة (BŞK) للطاقة.

وأضافت أن عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاسها خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019 بلغ 2880 شركة.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفلاس 10 شركات تركية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا