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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفلاس 10 شركات تركية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365
كشفت صحيفة "زمان" التركية عن إفلاس 10 شركات في تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها حتى الآن.
وقالت إنه على الرغم من تصريحات حزب العدالة والتنمية الحاكم والحكومة حول تحسن الأوضاع الاقتصادية إلا أن هذه التصريحات غير مترجمة على أرض الواقع، في ظل استمرار تقارير سعي الشركات لإعلان إفلاسها.
وتابعت أن الشركات هي قرنفل للأغذية، ومرتي (Merty) للطاقة والنفط وإيبروماك (Epromak) الصناعية وA Beton وخدمات الإنتاج الالكتروني وتورانهان للإنشاء وأماكشيلار للغذاء والزراعة وأونام للتنجيد وليسا للغذاء والعلف وشركة (BŞK) للطاقة.
وأضافت أن عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاسها خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019 بلغ 2880 شركة.
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