الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

أصدرت السلطات الصينية مرسوماً توجيهياً أمرت خلاله بحرث جثث المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وبإجراء المراسم الجنائزية بطريقة محددة، وذلك في إطار جهود احتواء المرض. وجاء في المرسوم الصادر عن كل من اللجنة الوطنية للصحة ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأمن العام، أن جثث من وافتهم المنية بسبب الإصابة يجب حرقها في موقع مخصص وبالقرب من مكان وجودهم، ولا يجب نقلها بين مناطق مختلفة أو الاحتفاظ بها عبر الدفن أو بأي وسيلة أخرى. كما حظرت السلطات الصينية التقاليد الجنائزية كمراسم الوداع، وأكدت أن جثامين المتوفين جراء هذا المرض يجب تطهيرها ووضعها في أكياس من قبل العاملين في المجال الطبي، ولا يجوز فتح هذه الأكياس بعد ختمها. وشدد المرسوم التوجيهي على أن دور الجنازات يجب عليها إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقاً لطرق محددة، كما يجب حرق الجثامين في محارق جثث محددة. وأعلنت السلطات الصينية الأحد ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 304 بواقع 45 حالة زيادة عن السبت فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 14380 حالة. وجميع حالات الوفاة حدثت في الصين، ولكن أعلن اليوم أن رجلاً صينياً توفي السبت في الفلبين، التي وصل إليها قادماً من ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

