فرنسا ترسل 600 جندي إضافي لمنطقة الساحل الأفريقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة متشددين إسلاميين في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى. وأضافت بارلي في بيان أن "أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر". وسينضم جزء‭ ‬آخر لقوة مجموعة الخمس في منطقة الساحل الأفريقي، ولدى فرنسا نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة.





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