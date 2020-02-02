شكرا لقرائتكم بالفيديو.. القوات اليمنية تسقط "درون" حوثية في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسقطت القوات اليمنية في الساحل الغربي اليمني، الأحد، طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن قوات اللواء الثالث مشاة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي، حيث قام الجنود باستهدافها وإسقاطها.

وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة استطلاع حوثية الأسبوع الماضي شمال المديرية، وذلك في إطار التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية واستمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة.

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وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران.

نوع جديد من الصواريخ

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.