قطع 9 أشجار دلب معمرة في منطقة عيون السمك من قبل مجهولين

إرتكب مجهولون مجزرة بيئية في منطقة عيون السمك، بقطعهم 9 أشجار دلب معمرة على ضفاف مجرى النهر البارد ​شمال لبنان​، ولم يتركوا منها إلا بضعة أغصان مرمية بالقرب من المكان.

وقد ناشد الناشطون البيئيون وأهالي وفعاليات المنطقة، الجهات المعنية والمسؤولين، الاسراع بالكشف عن هوية مرتكبي هذه المجزرة البيئية والتي تضاف إلى مسلسل التعديات على طبيعة هذه المنطقة أشجارا وتربة ومياه.