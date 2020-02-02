فياض: لاحتضان الحكومة ومؤازرتها كي لا يسقط الهيكل على رؤوس الجميع

دعا عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض​ كل القوى السياسية مولاة ومعارضة الى احتضان ​الحكومة​ ودعمها ومؤازرتها لكي تقوم بدورها كي تنقذ الوطن من السقوط، منوها بمواقف البعض في تامين النصاب لانعقاد جلسة اقرار ​الموازنة​ العامة.

وأشار فياض خلال مشاركنه في ذكرى اسبوع وفاة في بلدة الخيام إلى "اننا نعول أمالاً كبيرة على هذه الحكومة ونضع امكانيّاتنا بتصرُّفها وندعو الجميع الى مؤازرتها ووضع المعادلات الصغيرة جانباً"، مؤكداً ان "بعض المواقف التي تلمسناها اثناء مناقشة الموازنة كانت ايجابية، ومجرد حضور البعض وتوفيره هذا النصاب لانعقاد هذه الجلسة، كان ايجابيا، سواء صوت مع الموازنة او ضدها".

واعتبر فياض أن "المرحلة ليست مرحلة تصفية حسابات وتعميق الشروخ وتعقيدات العلاقة بين المكونات اللبنانية، فهذه المرحلة هناك مهمة وطنية كبرى اسمها احتواء الازمة المالية والاقتصادية وكل القضايا تصبح ​تفاصيل​ امام حجم وهول هذه المشكلة الاقتصادية والاجتماعية".

ولفت فياض إلى أنه يجب ان "ننظر الى ما يجري من حولنا ك​صفقة القرن​ وتعقيداتها ونحن لسنا بمأمن عن تعقيدات الصفقة، فالمهم أن يلتقي ​اللبنانيون​ جميعا على احتضان هذه الحكومة وتقديم يد العون لها ومؤازرتها من ان تتمكن من ان تقوم بدورها، كي لا يسقط الهيكل على رؤوس الجميع".

