تشييع العريف أحمد عواركة في النبطية

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية عن تشييع العريف في الجيش اللبناني احمد صافي عواركة في بلدتي الشرقية والدوير، الذي قضى امس في حادث سير مؤسف على اوتوستراد المصيلح - النبطية
وقد شارك في التشييع النائب هاني قبيسي ، الرائد البحري طارق ابو ملحم ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس من الضباط وشخصيات وعلماء دين.
وحمل النعش من منزل الفقيد في بلدة الدوير ملفوفاً بالعلم اللبناني وتقدمه حملة الأكاليل ومنها إكليل بإسم قائد الجيش، وصولا الى باحة النادي الحسيني في بلدته الشرقية حيث ألقى ممثل قائد الجيش الرائد البحري ابو ملحم كلمة عدد فيها مزايا الراحل "المتفاني الذي نال تقدير قيادته".
وقد أم امام بلدك الشرقية الشيخ حسن شعيب الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في جبانة بلدته الشرقية.
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