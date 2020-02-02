وليد البعريني: ملتزم بخط الحريري ولسنا بقطيعة مع أي أحد في البلد

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ أنه ملتزم خط رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ولن يزيح عن هذا الخط، مشدداً على أنه عندما يلتزم بخط لا ينسحب.

وبعد إستقباله في مكتبه في بلدة المحمرة - عكار وفودا شعبية، تطرق إلى زيارته وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، لافتاً إلى أن "كثر بدأوا يتحدثون أنني وعدد من الزملاء في "كتلة المستقبل" التقينا وزير الداخلية وبالتالي نخطط لأمر معين، ويصورون الموضوع كأنه انقلاب على كتلة المستقبل، هذا التوصيف خطأ خطأ خطأ".

وأضاف: "نحن صحيح في المعارضة إلا أننا لسنا بقطيعة مع أي أحد في البلد، بالعكس، فالتفاهمات التي اعتمدها الحريري اعتمدها كنهج بالمرحلة الماضية ودفع ثمنها وكانت لمصلحة البلد على قاعدة التلاقي، وكانت لإبعاد الفتنة، وهذا نهج نحن مستمرون به".

وأشار إلى أننا "خارج الحكومة ولكن لسنا خارج البلد، وبالتالي طبيعي ان نلتقي أي مسؤول بصفته الرسمية، لأننا نعترف بعمل المؤسسات ولن نعطلها كما قال الحريري الاثنين الماضي، وبالتالي نحترم المؤسسات بغض النظر عن الشخص، ونحن نعرف جيدا مبدأ تداول السلطة واستمرارية الحكم، ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هو الذي كتب على مدخل السراي عبارة: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك".

وشدد على أننا "لسنا من مدرسة التعطيل وشخصنة الأمور وترك البلد رهينة لشخص كما فعل غيرنا في السنوات العشر الاخيرة"، مؤكداً أننا "ملتزمون قرارات الحريري وكتلة المستقبل، والمسؤول الذي يجب ان نلتقي لنساعد بتأمين حاجات أهلنا ومنطقتنا سنلتقيه بهذا الهدف، ولذلك لا أحد يحمل الموضوع أبعادا سياسية، ومن يريد ان يكتب ويحلل ينطلق من هذا اليوم وصاعدا من هذه الثوابت كي لا يخطىء".