رويترز: مشروع البيان الوزاري يتضمن أدوات علاج مؤلمة تجنبا للإنهيار

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلاً عن مصادر، بأن مشروع ​البيان الوزاري​ للحكومة اللبنانية الجديدة يتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنباً "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".

وبحسب الوكالة، فمشروع البيان الوزاري للحكومة "يقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين، كما أنه يدعو للتواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية".

كما أنه يتضمن "الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية، ويدعو للتواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية، وتعهد باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسلمة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثّرة".