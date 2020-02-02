النشرة: طيران حربي اسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق قرى النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن تحليق ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ فوق قرى النبطية على علو منخفض، لافتاً إلى أنه يحلق أيضاً دائرياً فوق قرى الساحل الجنوبي. إضغط للمزيد

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