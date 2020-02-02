وزير الخارجية البريطاني يزور اليابان واستراليا الأسبوع المقبل

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لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاحد أنه سيزور الأسبوع المقبل اليابان واستراليا للعمل على ابرام اتفاقات تجارية، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي.

وقال راب عبر تلفزيون "سكاي نيوز" إنه سيذهب للتفاوض حول ابرام اتفاقات تجارية والبحث عن فرص "على الصعيد الدولي" للمملكة المتحدة عقب بريكست.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة بعد ثلاثة أعوام ونصف من المفاوضات، لتنهي بذلك 47 عاما من عضوية مضطربة في الاتحاد الاوروبي، ولتجد نفسها في موضع الباحث عن شركاء تجاريين جددا.

ولوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عدة أشهر بابرام اتفاق تجاري ثنائي "رائع" مع حليفه التاريخي بريطانيا، وتنظر هذه الأخيرة أيضا إلى آسيا بحثا عن شركاء جدد.

لكن يجب على المملكة المتحدة قبل كل شيء تسوية ترتيبات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وقد انطلقت بالفعل في فترة انتقالية ستدوم إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 على الأقل.