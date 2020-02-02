شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أهم شئ فى برنامجى الانتخابى كرامة المحامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور المحامى بالنقض ورئيس نادى الزمالك، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إنه تقدم للترشح على منصب نقيب محامين مصر الذى يعد من أرفع المناصب فى مصر والعالم كله، مضيفا أنه يكفى أن نقيب محامى مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات صحفية له عقب تقدمه بالترشح لمنصب نقيب المحامين: "أتمنى أن تكون المعركة الانتخابية نظيفة بين كل المرشحين، ومن ضمنهم زملاء أفاضل، أنا مقيد فى نقابة المحامين منذ عام 1982، وأهم حاجة عندى كرامة المحامى، كرامة المحامى عندى رقم 1، أرض النقابة فى الجيزة أنا أتيت بها، واللى هيرجعها تانى مرتضى منصور".

وأكد مرتضى منصور أن المحامين ليسو فى حاجة لوصاية، وأنهم هم الأوصياء على كل الناس، متابعا: "المحامى مش محتاج حد يوجهه، سامح عاشور زميل وصديق عزيز، عاوزين نقفل صفحة سامح عاشور بأخطائه ومزاياه وننظر للغد، ونتساءل: ماذا نحتاج غدا من نقابتنا والنقيب، أنا مش جاى علشان آخذ شهرة و لا علشان ابقى رئيس اتحاد المحامين العرب".

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .