شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لعضوية "المحامين": ليس لى برنامج انتخابى وتركت عمل بـ55 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم، اليوم الأحد، إبراهيم فارس المحامى بالنقض بأوراق ترشحه على عضوية المجلس عن استئناف القاهرة، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، فى اليوم الأخير لفتح باب الترشح.

ومن جانبه، قال إبراهيم فارس فى تصريحات له :" 44 سنة خدمة فى المحاماة، كنت أنوى الترشح على مقعد نقيب المحامين ولكن استخرت الله ولاقيت فى 3 نقباء مترشحين، فقررت عدم الترشح على النقيب والترشح على عضوية المجلس، ربنا وجهنى للترشح للعضوية ".

وأشار إبراهيم فارس، إلى أن انتخابات نقابة المحامين هذا العام تعد أصعب معركة انتخابية، متابعا: "ليس لى برنامج انتخابى أنا خدام للمحامين، تركت عملى بامتيازاته، كنت بتقاضى 55 ألف جنيه وتركت كل ذلك من أجل نقابة المحامين".

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شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .