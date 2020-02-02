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بعد الانتهاء من تصوير لقطات كليب مشترك في مراكش.. لفناير في ضيافة لمجرد في باريس – صور

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محمد بوملي 0 تبليغ

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حلت مجموعة لفناير في العاصمة الفرنسية باريس، في ضيافة الفنان المغربي، سعد لمجرد.

ويبدو من خلال المؤشرات الظاهرة من زيارة مجموعة الفناير لسعد المجرد في فرنسا، أنهما سيصوران لقطات من الكليب المشترك بينهما في عاصمة الأنوار، بعد انتهائهما، أخيرا، من تصوير بعضها في مراكش.

ونشر سعد لمجرد، ليلة أمس السبت، صورته من شوارع باريس، رفقة أعضاء مجموعة لفناير، محسن، وأشرف، وخليفة، ومدير أعمالهم أمين، والمخرج عبد الرفيع العبديوي، الذي أنيطت به مهمة إخراج العمل المرتقب، بعد تعامل سابق مع الطرفين.

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وتجمع لمجرد، ولفناير علاقة صداقة كبيرة، إذ كان سعد قد تعامل مع عضو المجموعة، محسن، في آخر أعماله أغنية “سلام”، فيما فكرة العمل الجديد كانت مطروحة من قبل، وتم التحضير لها في الفترة الماضية، وشرع لمجرد تنفيذ  مراحلها الأخيرة، بعد عودته من الخليج، حيث أحيى حفلات فنية.

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