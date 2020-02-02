البجيدي ينضم إلى المشاركين في مسيرة وطنية توحد اليسار والإسلاميين رفضًا لـ”صفقة القرن”

أعلنَ سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن مشاركة حزبه في كافة الفعاليات الشعبية إزاء رفض ما بات يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي أخرجتها الإدارة الأمريكية، وأعلنت عن تفاصيلها، الأسبوع الماضي.

وقال العثماني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، إنّ حزبه سينخرط في جميع الفعاليات، التي تُعبر عن الموقف الرافض لصفقة القرن، ووصف موقف تنظيمه السياسي بخصوص القضية الفلسطينية بـ”الثابت، وغير القابل للتغيير”.

وتابع العثماني: “نرفض تصفية القضية، وتهويد القدس، ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكاملة السيادة عاصمتها القدس”.

وأعلنت فعاليات حقوقية، وسياسية، أمس السبت، عن خوضها احتجاجات بربوع المملكة، وأسست مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وممثلي الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وهيآت حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني جميعها، لجنة تنظيمية وطنية موحدة، تحضيرا لمسيرة شعبية، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، في مدينة الرباط، وهي المسيرة، التي لمحَ العثماني إلى المشاركة فيها باسم حزب العدالة والتنمية.

وكان عشرات المواطنين قد خرجوا، الخميس الماضي، للاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية في الدارالبيضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، رفضاً لصفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، قبل يومين.