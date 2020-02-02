هكذا استقبل المغرب رعاياه العائدين من ووهان معقل فيروس كورونا- صور

وسط إجراءات وتدابير مشددة، وصلت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، ظهر اليوم الأحد، إلى مطار بنسليمان، حاملة المغاربة الذين تم إجلاؤهم من بؤرة فيروس كورونا بالصين.

الطائرة التي حطت اليوم، تحمل على متنها 167 راكبا، ضمنهم 53 امرأة، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، التي وضعتها السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهر عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المغاربة العائدين من ووهان الصينية، إلى المستشفيات المخصصة لإيوائهم خلال فترة الحجر الصحي والمحددة في عشرين يوما، حيث من المنتظر توزيعهم على المستشفى العسكري في الرباط ومستشفى سيدي سعيد في مكناس.

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ورصدت الوزارة، معدات خاصة لكل العاملين الذين ينظمون عملية نقل المغاربة العائدين من ووهان للمرافق الصحية المخصصة لهم في الرباط ومكناس، من أطباء وسائقين ومشرفين على العملية.