“دير مشروعك”.. برنامج تلفزي يتماهى مع روح التوجيهات الملكية لدعم المقاولين الشباب

أطلقت قناة “ميدي 1 تيفي”، قبل مدة قصيرة، برنامج “دير مشروعك”، الهادف إلى مساندة المقاولين الذاتيين، ودعم المبادرة المقاولاتية لدى الشباب المغاربة، وهي فكرة تتماشى مع التوجيهات الملكية، وروح البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات، الذي ترأس حفل تقديمه، وتوقيع اتفاقيته، أخيرا، الملك محمد السادس.
ويستضيف البرنامج، الذي يقدمه يسري المراكشي، في كل أسبوع، 10 مشاركين، تعرض مشاريعهم في كبسولات يومية، وحلقة أسبوعية يتأهل فيها 5 مشتركين، فيما يقصى الآخرون، ويستفيدون من جائزة مالية قيمتها 5000 درهم.
ويستمر برنامج “دير مشروعك” ثمانية أسابيع، يتبارى، خلالها، مرشحون، اختارتهم اللجنة، بعد توصلها بمقاطع فيديو، قدموا من خلالها أفكار مشاريعهم.
وخلال البرنامج ذاته يعرض كل متبار ملخصا عن مشروعه، ويحاول من خلاله إقناع لجنة التحكيم، التي تختار الفائزين بالجوائز الخمس الأولى، وقيمة كل واحدة منها 10.000 درهم، ويستفيد المشاركون المغادرون للبرنامج من جائزة قيمة الواحدة منها 5000 درهم.
ويستفيد المشاركون في برنامج “دير مشروعك” من توجيه فردي، وجماعي قبل كل حلقة لتحضير عروضهم على الشاشة .
ويحسم الجمهور قائمة المرشحين السبعة للنهاية الكبرى، عبر التصويت، ليتأهل 7 مشاركين سيتواجهون في الأسبوع الثامن، وسيحصل الفائز على مبلغ 100.000 درهم، وسيارة للاستعمال المهني لدعمه في تأسيس شركته الخاصة، والاستفادة من مرافقة في إنجاز مشروعه.
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